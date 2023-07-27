Обуховский Ян (Янкель) Янкелевич ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обуховский Ян (Янкель) Янкелевич ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Обуховский Янкель

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Армизонова Лилия Яновна

Мать ребёнка: Обуховская Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Яновна

Мать ребёнка: Обуховская Екатерина Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Яновна

Мать ребёнка: Обуховская Екатерина Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обуховская Екатерина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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