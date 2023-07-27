Обуховский Ян (Янкель) Янкелевич ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Обуховский Янкель
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Армизонова Лилия Яновна
Мать ребёнка: Обуховская Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Яновна
Мать ребёнка: Обуховская Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Яновна
Мать ребёнка: Обуховская Екатерина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно