Вайсеро (Пешая) Надежда Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вайсеро Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1920
Дочь: Пешая Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Пеший Григорий Иванович
Брянская область, Стародубский район, д.Бучки
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пеший Григорий Иванович