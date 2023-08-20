Вайсеро (Пешая) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВайсеро (Пешая) Надежда Яковлевна

Вайсеро (Пешая) Надежда Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вайсеро Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1920

Дочь: Пешая Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Пеший Григорий Иванович

Брянская область, Стародубский район, д.Бучки
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пеший Григорий Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close