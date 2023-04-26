Верещагина (Мельникова) Анастасия
Место рожденияСССР
Дата рождения05.12.1933
Дата смертиОколо 1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
СССР
Рождение ребёнка
01.01.1954
г. Благовещенск
Рождение ребёнка
27.06.1955
г. Благовещенск
Рождение ребёнка
Неизвестно
г. Благовещенск
Смерть
Около 1994
п. Многовершинный, Приморский край