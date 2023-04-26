Верещагина (Мельникова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Мельникова) Анастасия

Место рождения

СССР

Дата рождения

05.12.1933

Дата смерти

Около 1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР
Рождение ребёнка
01.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрей Верещагин

г. Благовещенск
Рождение ребёнка
27.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрей Верещагин

г. Благовещенск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрей Верещагин

г. Благовещенск
Смерть
Около 1994
п. Многовершинный, Приморский край
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