Солопова (Летуновская) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солопова (Летуновская) Мария

Место рождения

Грачёвка, Оренбургская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Летуновский Кирилл

Мать: Летуновская Варвара Евграфовна

Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
02.11.1913 ст.

Сын: Солопов Михаил Петрович

Отец ребёнка: не указан

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солопов Фёдор

Отец ребёнка: Солопов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова Евдокия

Отец ребёнка: Солопов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Солопов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солопов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солопов Николай

Отец ребёнка: Солопов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солопов Сергей

Отец ребёнка: Солопов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солопов Василий

Отец ребёнка: Солопов Пётр

Смерть
Неизвестно
Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
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