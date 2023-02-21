Солопова (Летуновская) Мария
Место рожденияГрачёвка, Оренбургская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Летуновский Кирилл
Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
02.11.1913 ст.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солопов Фёдор
Отец ребёнка: Солопов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панова Евдокия
Отец ребёнка: Солопов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Солопов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солопов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солопов Николай
Отец ребёнка: Солопов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солопов Сергей
Отец ребёнка: Солопов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солопов Василий
Отец ребёнка: Солопов Пётр
Смерть
Неизвестно