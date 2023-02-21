Маканенко (Мишина) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маканенко (Мишина) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.?

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.?

Отец: Мишин Владимир Васильевич

Мать: Мишина Наталья Владимировна

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