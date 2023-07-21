Кайтукова Диана Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайтукова Диана Клементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева Амина Владиславовна

Отец ребёнка: Гуцаев Владислав Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гкцаева Алана Владиславовна

Отец ребёнка: Гуцаев Владислав Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуцаев Владислав Юрьевич

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