Андрюнина (Наумова) Лидия Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.03.1930
Дата смерти02.10.2003
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1930
Бракосочетание
27.01.1951
Первый и единственный брак
Рождение ребёнка
30.03.1952
Дочь: Прянишникова (Андрюнина) Галина Александровна
Отец ребёнка: Андрюнин Александр Захарович
Рождение ребёнка
17.03.1960
Сын: Андрюнин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Андрюнин Александр Захарович
Яя, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
02.10.2003
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
В 1998 году был инсульт, после которого она так и не оправилась, была ограниченна в движении и умерла в 2003 году