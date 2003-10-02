Андрюнина (Наумова) Лидия Михайловна 17.03.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андрюнина (Наумова) Лидия Михайловна

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Место рождения

Бобовик, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

17.03.1930

Дата смерти

02.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1930

Отец: Наумов Михаил Андреевич

Мать: Наумова (Афанасьева) Параскева (Парасковья) Афанасьевна

Бобовик, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
27.01.1951

Муж: Андрюнин Александр Захарович

Льгов, город Льгов, Курская область
Первый и единственный брак
Рождение ребёнка
30.03.1952

Дочь: Прянишникова (Андрюнина) Галина Александровна

Отец ребёнка: Андрюнин Александр Захарович

Льгов, город Льгов, Курская область
Рождение ребёнка
17.03.1960

Сын: Андрюнин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Андрюнин Александр Захарович

Яя, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
02.10.2003
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
В 1998 году был инсульт, после которого она так и не оправилась, была ограниченна в движении и умерла в 2003 году

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