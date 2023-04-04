Крамаренко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николин (николаев) Николаенко (крамарь) Иван Артемович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1874
Сын: Крамаренко Григорий
Мать ребёнка: Крамаренко ?
Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамаренко Клим
Мать ребёнка: Крамаренко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамаренко Павел
Мать ребёнка: Крамаренко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крамаренко ?
Смерть
Неизвестно