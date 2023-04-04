Крамаренко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крамаренко Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николин (николаев) Николаенко (крамарь) Иван Артемович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1874

Сын: Крамаренко Григорий

Мать ребёнка: Крамаренко ?

Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамаренко Клим

Мать ребёнка: Крамаренко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамаренко Павел

Мать ребёнка: Крамаренко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крамаренко ?

Смерть
Неизвестно
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