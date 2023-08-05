Лямцев Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1923
Мать ребёнка: Лямцева Пелагея
Ключевня, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лямцева Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лямцева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Лямцева Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головенко Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Лямцева Пелагея
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лямцева Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Лямцева Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лямцева Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лямцева Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лямцева Пелагея
Смерть
Неизвестно