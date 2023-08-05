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Лямцев Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1923

Сын: Лямцев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Лямцева Пелагея

Ключевня, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лямцева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лямцева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Лямцева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головенко Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Лямцева Пелагея

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лямцева Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Лямцева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лямцева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лямцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Лямцева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лямцев Борис Иванович

Мать ребёнка: Лямцева Пелагея

Смерть
Неизвестно
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