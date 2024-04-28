Ирина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артамон Еремеевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Сын Артамонович
Отец ребёнка: Артамон Еремеевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Дочь Артамоновна
Отец ребёнка: Артамон Еремеевич
Смерть
Неизвестно