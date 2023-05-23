Воробьёва Евгения Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Евгения Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён

Мать: ?

Рождение ребёнка
17.12.1897

Сын: Воробьёв Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Воробьёв Фёдор Степанович

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Воробьёв Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Воробьёв Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
25.03.1902

Сын: Воробьёв Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Воробьёв Фёдор Степанович

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
После 1903

Дочь: Любовь Фёдоровна

Отец ребёнка: Воробьёв Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
15.12.1911

Сын: Воробьёв Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Воробьёв Фёдор Степанович

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Фёдор Степанович

Смерть
1918
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
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