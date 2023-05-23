Воробьёва Евгения Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.12.1897
Сын: Воробьёв Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Воробьёв Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
До 1897
Сын: Воробьёв Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Воробьёв Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
25.03.1902
Сын: Воробьёв Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Воробьёв Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
После 1903
Дочь: Любовь Фёдоровна
Отец ребёнка: Воробьёв Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
15.12.1911
Сын: Воробьёв Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Воробьёв Фёдор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918