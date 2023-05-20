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Изюров Антон Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: Изюрова Лукия Андреевна

Рождение ребёнка
02.09.1931

Дочь: Столярова-Шулинина Таисья Антоновна

Мать ребёнка: Изюрова Парасковья Федоровна

д.Гаврилова, Талицкого района, Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изюрова Парасковья Федоровна

д.Гаврилова, Талицкого района, Свердловской области
Смерть
1933
Приговор: раскулачены и высланы по классовому признаку из д.Гаврилова, Талицкого района, Свердловской области в д.Тугуска, Сургутского района, Тюменской области Реабилитирован: УВД Свердловской област... Показать все
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