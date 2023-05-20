Изюров Антон Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: Изюрова Лукия Андреевна
Рождение ребёнка
02.09.1931
Дочь: Столярова-Шулинина Таисья Антоновна
Мать ребёнка: Изюрова Парасковья Федоровна
д.Гаврилова, Талицкого района, Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно
д.Гаврилова, Талицкого района, Свердловской области
Смерть
1933
Приговор: раскулачены и высланы по классовому признаку из д.Гаврилова, Талицкого района, Свердловской области в д.Тугуска, Сургутского района, Тюменской области Реабилитирован: УВД Свердловской област... Показать все