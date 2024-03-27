Халиуллина (Мустафина) Сайма Хамитовна
Место рожденияБ.Сабы
Дата рождения26.12.1960
Дата смерти07.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1960
Б.Сабы
Бракосочетание
01.07.1985
Муж: скрыто настройками приватности
д.Тимершик Сабинского р-на РТ
Рождение ребёнка
02.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Тимершик Сабинского р-на РТE-mail: Menzelyales.Gbu@tatar.ru Телефон: (8-855-55) 3-17-39
Рождение ребёнка
08.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Тимершик Сабинского р-на РТ
Смерть
07.10.1994
д.Тимершик Сабинского р-на РТ
Похороны
Неизвестно
д.Тимершик Сабинского р-на РТ