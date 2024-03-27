Халиуллина (Мустафина) Сайма Хамитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиуллина (Мустафина) Сайма Хамитовна

Место рождения

Б.Сабы

Дата рождения

26.12.1960

Дата смерти

07.10.1994

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1933 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1960

Отец: Мустафин Хамит Усманович

Мать: Мустафина Гульчира Габдулбариевна

Б.Сабы
Бракосочетание
01.07.1985

Муж: скрыто настройками приватности

д.Тимершик Сабинского р-на РТ
Рождение ребёнка
02.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Тимершик Сабинского р-на РТE-mail: Menzelyales.Gbu@tatar.ru Телефон: (8-855-55) 3-17-39
Рождение ребёнка
08.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Тимершик Сабинского р-на РТ
Смерть
07.10.1994
д.Тимершик Сабинского р-на РТ
Похороны
Неизвестно
д.Тимершик Сабинского р-на РТ
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