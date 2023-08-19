(Костекова) Ульяна Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти28.10.1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Петр Дементьев
Мать: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
08.01.1800
Дочь: Домна Климонтова
Отец ребёнка: Костеков Климонт Ипатов
Ф. 3 Оп. 15 Д. 502 Метрическая книга церквей г. Епифани и уезда; г. Богородицка | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и у., Богородицка и у. 1800
Смерть
28.10.1830
Ф. 3 Оп. 15 Д. 228 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1830