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(Костекова) Ульяна Петрова

Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

28.10.1830

Пол

Женский

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Петр Дементьев

Мать: Ирина Федорова

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.01.1800

Дочь: Домна Климонтова

Отец ребёнка: Костеков Климонт Ипатов

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 502 Метрическая книга церквей г. Епифани и уезда; г. Богородицка | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и у., Богородицка и у. 1800
Смерть
28.10.1830
Ф. 3 Оп. 15 Д. 228 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1830
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