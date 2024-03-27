Кулешенко Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешенко Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Кулешенко Игнат Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Кулешенко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Кулешенко Федор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Завадовка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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