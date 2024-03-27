Кулешенко Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Кулешенко Игнат Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1725
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Кулешенко Федор Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно