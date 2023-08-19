Попов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения23.02.1907
Дата смерти?.07.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1907
Отец: Попов Иван
Мать: Аграфения
Рождение ребёнка
Около 1937
Мать ребёнка: Иванова Галина Герасимовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.11.1940
Мать ребёнка: Иванова Галина Герасимовна
Военная награда
22.12.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Медаль «За оборону Ленинграда» Наградной документ
Рождение ребёнка
21.06.1946
Дочь: Попова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Иванова Галина Герасимовна
Хаапсалу, Haapsalu linn, Lääne maakond
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1961
Липецк, город Липецк, Липецкая область