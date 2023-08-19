Попов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Алексей Иванович

Попов Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

23.02.1907

Дата смерти

?.07.1961

Пол

Мужской

Добавил:

RB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1907

Отец: Попов Иван

Мать: Аграфения

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Попов Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Галина Герасимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.11.1940

Сын: Попов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Галина Герасимовна

Военная награда
22.12.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Медаль «За оборону Ленинграда» Наградной документ
Рождение ребёнка
21.06.1946

Дочь: Попова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Иванова Галина Герасимовна

Хаапсалу, Haapsalu linn, Lääne maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Галина Герасимовна

Смерть
?.07.1961
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close