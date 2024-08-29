Лепина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1883 ст.
Отец ребёнка: Никанор Иванович Лепин
Рождение ребёнка
12.07.1886 ст.
Дочь: Лепина Мария Никаноровна
Отец ребёнка: Никанор Иванович Лепин
Смерть
Неизвестно