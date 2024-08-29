Лепина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепина Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никанор Иванович Лепин

Рождение ребёнка
25.09.1883 ст.

Сын: Лепин Андрей Никанорович

Отец ребёнка: Никанор Иванович Лепин

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.07.1886 ст.

Дочь: Лепина Мария Никаноровна

Отец ребёнка: Никанор Иванович Лепин

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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