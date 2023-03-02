Павлов Герасим
Место рожденияпоселок Княженский, Оренбургской губернии
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиДо 1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
поселок Княженский, Оренбургской губернии
Бракосочетание
13.01.1882
Жена: Шеметова Екатерина
поселок Княженский, Оренбургской губернии
Княженского посёлка казак Герасим Симеонов Павлов, 18 лет и того же посёлка казачья дочь Екатерина Васильевна Орлова
Рождение ребёнка
13.12.1882
Дочь: Павлова Феофания
Мать ребёнка: Шеметова Екатерина
поселок Княженский, Оренбургской губернии
Смерть
До 1901