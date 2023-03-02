Павлов Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Герасим

Павлов Герасим

Место рождения

поселок Княженский, Оренбургской губернии

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

До 1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

поселок Княженский, Оренбургской губернии
Бракосочетание
13.01.1882

Жена: Шеметова Екатерина

поселок Княженский, Оренбургской губернии
Княженского посёлка казак Герасим Симеонов Павлов, 18 лет и того же посёлка казачья дочь Екатерина Васильевна Орлова
Рождение ребёнка
13.12.1882

Дочь: Павлова Феофания

Мать ребёнка: Шеметова Екатерина

поселок Княженский, Оренбургской губернии
Смерть
До 1901
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close