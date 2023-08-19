Любимова Матрона Кирикова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1865
Дата смерти24.01.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1886 ст.
Рождение ребёнка
15.06.1887 ст.
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович
Рождение ребёнка
06.03.1898 ст.
Дочь: Нестерова Крестина Васильевна
Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.11.1901
Дочь: Апполинария Васильевна
Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филаретов Яков Васильевич
Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.01.1907 ст.