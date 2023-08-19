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Любимова Матрона Кирикова

Место рождения

Сельцо, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1865

Дата смерти

24.01.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцо, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
09.01.1886 ст.

Муж: Любимов Василий Филаретович

Рождение ребёнка
15.06.1887 ст.

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.03.1898 ст.

Дочь: Нестерова Крестина Васильевна

Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович

Сельцо, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.11.1901

Дочь: Апполинария Васильевна

Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович

Сельцо, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филаретов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович

Место жительства
Неизвестно
Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
24.01.1907 ст.
Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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