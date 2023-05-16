Образцова Елизавета Алесеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Образцова Елизавета Алесеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.2009

Дочь: Образцова Софья Павловна

Отец ребёнка: Образцов Павел Вячеславович

Рождение ребёнка
05.12.2015

Дочь: Образцова Василиса Павловна

Отец ребёнка: Образцов Павел Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Образцов Павел Вячеславович

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