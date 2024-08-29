Козьма Никитин
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иван I Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Леонтий Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сава Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Иван II Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Роман Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно