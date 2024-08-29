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Козьма Никитин

Место рождения

Большая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Иван I Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Большая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Леонтий Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Сосново, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сава Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Сосново, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Иван II Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Сосново, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Роман Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Сосново, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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