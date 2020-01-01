Токмакова Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокмакова Лидия

Токмакова Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.01.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токмаков Юрий

Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токмаков Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Юрий

Смерть
?.01.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close