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(Семенова) Василиса Иванова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

?.04.1915

Дата смерти

04.07.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1915

Отец: Семенов Иван Васильев

Мать: Семенова Федосья Константинова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
04.07.1915
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