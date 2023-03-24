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(БОЯРШИНОВА) ВАЛЕНТИНА
(БОЯРШИНОВА) ВАЛЕНТИНА
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Дата смерти
1991
Пол
Женский
Отец
Бояршинов АЛЕКСЕЙ
1907 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Бояршинов АЛЕКСЕЙ
Мать: не указана
Смерть
1991
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