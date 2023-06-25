Смыков Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смыков Владимир Викторович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смыкова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1991
Сын: Смыков Александр Викторович
Мать ребёнка: Смыкова Марина Ивановна