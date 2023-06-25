Смыков Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смыков Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смыков Владимир Викторович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смыкова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.1991

Сын: Смыков Александр Викторович

Мать ребёнка: Смыкова Марина Ивановна

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