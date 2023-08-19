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Дёмин Михаил Васильев

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.01.1881 ст.

Жена: Дёмина Евдокия Иванова

Богородское, Домодедовская волость, Подольский уезд
ЦГАМ 203-780-1456 ц. Казанская с. Богородского, жених третьим браком, невеста первым
Рождение ребёнка
05.12.1881 ст.

Сын: Дёмин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Дёмина Евдокия Иванова

Богородское, Домодедовская волость, Подольский уезд
ЦГАМ 203-780-1456 ц. Казанская с. Богородского
Рождение ребёнка
08.08.1886 ст.

Дочь: Дёмина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Дёмина Евдокия Иванова

Богородское, Домодедовская волость, Подольский уезд
ЦГАМ 203-780-1501 ц. Казанская с. Богородского Подольского у.
Смерть
Неизвестно
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