Дёмин Михаил Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1881 ст.
Жена: Дёмина Евдокия Иванова
ЦГАМ 203-780-1456 ц. Казанская с. Богородского, жених третьим браком, невеста первым
Рождение ребёнка
05.12.1881 ст.
Мать ребёнка: Дёмина Евдокия Иванова
ЦГАМ 203-780-1456 ц. Казанская с. Богородского
Рождение ребёнка
08.08.1886 ст.
Дочь: Дёмина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Дёмина Евдокия Иванова
ЦГАМ 203-780-1501 ц. Казанская с. Богородского Подольского у.
Смерть
Неизвестно