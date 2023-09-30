Волокитина (Угримова) Анна Михайлова
Место рожденияЗырянская
Дата рожденияДо 1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Зырянская
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Волокитин Федор Алексеев
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Авдотья Федорова
Отец ребёнка: Волокитин Федор Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Матрена Федорова
Отец ребёнка: Волокитин Федор Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Волокитин Федор Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Марфа Федорова
Отец ребёнка: Волокитин Федор Алексеев
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Агафья Федорова
Отец ребёнка: Волокитин Федор Алексеев
Работа или профессия
Неизвестно