Волокитина (Угримова) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волокитина (Угримова) Анна Михайлова

Место рождения

Зырянская

Дата рождения

До 1759

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Зырянская
Рождение ребёнка
1777

Сын: Волокитин Иван Федоров

Отец ребёнка: Волокитин Федор Алексеев

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Авдотья Федорова

Отец ребёнка: Волокитин Федор Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Матрена Федорова

Отец ребёнка: Волокитин Федор Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Волокитин Иван Федоров

Отец ребёнка: Волокитин Федор Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Марфа Федорова

Отец ребёнка: Волокитин Федор Алексеев

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Агафья Федорова

Отец ребёнка: Волокитин Федор Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
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