Татьяна Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Максим Иванов
Мать: Вторая Фекла Петрова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Иван
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Иваниха, Кинешемский район, Ивановская область
Супруг Иван Алексеев из Большой Иванихи
Смерть
Неизвестно