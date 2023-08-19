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Татьяна Максимова

Место рождения

Мишутиха Большая, Зименковская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Около 1784 г.р.

Муж

1829 г.р.

Дети

1852 г.р.
1858 г.р.

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Максим Иванов

Мать: Вторая Фекла Петрова

Мишутиха Большая, Зименковская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Иван

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Иваниха, Кинешемский район, Ивановская область
Супруг Иван Алексеев из Большой Иванихи
Смерть
Неизвестно
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