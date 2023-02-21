Херт (Hert) Ганс Петер (Hans Peter) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Херт (Hert) Ганс Петер (Hans Peter)

Место рождения

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

20.08.1665 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1665 ст.

Отец: Херт Вендель

Мать: Шерер Анна Катарина

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1701

Сын: Хёрдт Петер

Мать ребёнка: не указана

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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