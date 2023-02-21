Херт (Hert) Ганс Петер (Hans Peter)
Место рожденияЛембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения20.08.1665 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1665 ст.
Отец: Херт Вендель
Мать: Шерер Анна Катарина
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1701
Сын: Хёрдт Петер
Мать ребёнка: не указана
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно