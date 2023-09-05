Капустина (Вдовина) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Вдовин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1901
Рождение ребёнка
08.02.1903
Дочь: Капустина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Капустин Иван Исаевич
Рождение ребёнка
21.12.1904
Сын: Капустин Василий Иванович
Отец ребёнка: Капустин Иван Исаевич
Рождение ребёнка
07.12.1911
Дочь: Капустина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Капустин Иван Исаевич
Рождение ребёнка
11.04.1920
Сын: Капустин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Капустин Иван Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капустин Александр Иванович
Отец ребёнка: Капустин Иван Исаевич
Смерть
Неизвестно