Капустина (Вдовина) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина (Вдовина) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Вдовин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1901

Муж: Капустин Иван Исаевич

Рождение ребёнка
08.02.1903

Дочь: Капустина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Капустин Иван Исаевич

Рождение ребёнка
21.12.1904

Сын: Капустин Василий Иванович

Отец ребёнка: Капустин Иван Исаевич

Рождение ребёнка
07.12.1911

Дочь: Капустина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Капустин Иван Исаевич

Рождение ребёнка
11.04.1920

Сын: Капустин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Капустин Иван Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капустин Александр Иванович

Отец ребёнка: Капустин Иван Исаевич

Смерть
Неизвестно
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