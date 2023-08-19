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Торохов Ермолай Григориевич

Место рождения

Русский Тыловай

Дата рождения

24.07.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1876 ст.

Отец: Торохов Григорий Иосифович

Мать: Торохова Екатерина Филипповна

Крещение
25.07.1876 ст.
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
25.01.1898 ст.

Жена: Торохова Дарья Ивановна

Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.12.1898 ст.

Сын: Торохов Михаил Ермолаевич

Мать ребёнка: Торохова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1900 ст.

Дочь: Торохова Марина Ермолаевна

Мать ребёнка: Торохова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
02.10.1902 ст.

Сын: Торохов Сергей Ермолаевич

Мать ребёнка: Торохова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
23.03.1905 ст.

Дочь: Торохова Мария Ермолаевна

Мать ребёнка: Торохова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1907 ст.

Сын: Торохов Тимофей Ермолаевич

Мать ребёнка: Торохова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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