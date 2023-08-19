Торохов Ермолай Григориевич
Место рождения
Дата рождения24.07.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1876 ст.
Крещение
25.07.1876 ст.
Бракосочетание
25.01.1898 ст.
Жена: Торохова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1898 ст.
Сын: Торохов Михаил Ермолаевич
Мать ребёнка: Торохова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1900 ст.
Дочь: Торохова Марина Ермолаевна
Мать ребёнка: Торохова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1902 ст.
Сын: Торохов Сергей Ермолаевич
Мать ребёнка: Торохова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1905 ст.
Дочь: Торохова Мария Ермолаевна
Мать ребёнка: Торохова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1907 ст.
Сын: Торохов Тимофей Ермолаевич
Мать ребёнка: Торохова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно