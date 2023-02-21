Гошно Антон Мартинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гошно Мартин Петров
Мать: Гошно Мария Васильева
Рождение ребёнка
03.02.1798
Дочь: Анна Антонова
Мать ребёнка: Гошно Матрона Панкратова
Рождение ребёнка
08.02.1800
Сын: Гошно Феодор Антонов
Мать ребёнка: Гошно Матрона Панкратова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гошно Матрона Панкратова
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно