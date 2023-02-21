Гошно Антон Мартинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гошно Антон Мартинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гошно Мартин Петров

Мать: Гошно Мария Васильева

Рождение ребёнка
03.02.1798

Дочь: Анна Антонова

Мать ребёнка: Гошно Матрона Панкратова

Рождение ребёнка
08.02.1800

Сын: Гошно Феодор Антонов

Мать ребёнка: Гошно Матрона Панкратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гошно Матрона Панкратова

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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