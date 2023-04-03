Пахомов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1969

Дочь: Иванова Наталья

Мать ребёнка: Пахомова Татьяна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.11.1979

Дочь: Басинова Ирина

Мать ребёнка: Пахомова Татьяна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Татьяна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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