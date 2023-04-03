Пахомов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1969
Дочь: Иванова Наталья
Мать ребёнка: Пахомова Татьяна
Рождение ребёнка
15.11.1979
Дочь: Басинова Ирина
Мать ребёнка: Пахомова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пахомова Татьяна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно