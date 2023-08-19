Кокорин Иван Савельев
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Кокорин Савелий Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Кокорин Иван Иванов
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Сахарова Вера Иванова
Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно