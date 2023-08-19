Кокорин Иван Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорин Иван Савельев

Кокорин Иван Савельев

Место рождения

Кресцово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Кокорин Савелий Андреев

Мать: не указана

Кресцово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Кокорин Иван Иванов

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Кокорин Василий Иванович

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Кокорин Аким Иванович

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кокорин Егор Иванович

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Сахарова Вера Иванова

Мать ребёнка: Кокорина Евдокия Васильевна

Кресцово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close