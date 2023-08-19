Денисова Анна Ильинична
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Денисов (переведен В 1832) Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Денисов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Денисов (переведен В 1832) Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Денисов Дементий Михайлович
Отец ребёнка: Денисов (переведен В 1832) Михаил Петрович
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1821
Смерть
Неизвестно