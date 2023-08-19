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Денисова Анна Ильинична

Место рождения

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Денисов Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Денисов (переведен В 1832) Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Денисов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Денисов (переведен В 1832) Михаил Петрович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Денисов Дементий Михайлович

Отец ребёнка: Денисов (переведен В 1832) Михаил Петрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1821

Сын: Денисов (рекрут С 1845) Иван Михайлович

Отец ребёнка: Денисов (переведен В 1832) Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
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