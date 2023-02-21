Степакова (Юрова) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1968
Отец: Юров Владимир Иванович
Мать: Юрова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
30.07.1986
Дочь: Пасынкова Алёна Александровна
Отец ребёнка: Карзин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
23.04.1990
Дочь: Роенко Марина Александровна
Отец ребёнка: Карзин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
03.07.2001
Дочь: Степакова Полина Евгеньевна
Отец ребёнка: Степаков Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
27.07.2010
Сын: Степаков Михаил Евгеньевич
Отец ребёнка: Степаков Евгений Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно