Степакова (Юрова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степакова (Юрова) Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1968

Отец: Юров Владимир Иванович

Мать: Юрова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
30.07.1986

Дочь: Пасынкова Алёна Александровна

Отец ребёнка: Карзин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
23.04.1990

Дочь: Роенко Марина Александровна

Отец ребёнка: Карзин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
03.07.2001

Дочь: Степакова Полина Евгеньевна

Отец ребёнка: Степаков Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
27.07.2010

Сын: Степаков Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Степаков Евгений Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степаков Евгений Михайлович

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