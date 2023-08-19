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Жданов Иван Сергеевич

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Место рождения

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Пудов Сергей Григорьев

Мать: Дарья Иванова

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
03.02.1914 ст.

Жена: Жданова Анна Иванова

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Военная служба
1915
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
служил в 7 гусарском Белорусском Александра 1 полку, место подготовки и сборов г. Борисоглебск 1915 год
Рождение ребёнка
1920

Сын: Жданов Николай Иванович

Мать ребёнка: Жданова Анна Иванова

Елизарово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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