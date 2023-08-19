Жданов Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Пудов Сергей Григорьев
Мать: Дарья Иванова
Бракосочетание
03.02.1914 ст.
Жена: Жданова Анна Иванова
Военная служба
1915
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
служил в 7 гусарском Белорусском Александра 1 полку, место подготовки и сборов г. Борисоглебск 1915 год
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Жданова Анна Иванова
Елизарово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно