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Одинец Прокоп Киреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Одинец Кирей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Одинец Дорофей Прокопов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Одинец Петр Прокопов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одинец Яким Прокопов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1806
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