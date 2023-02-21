Одинец Прокоп Киреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Одинец Кирей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Одинец Петр Прокопов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одинец Яким Прокопов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1806