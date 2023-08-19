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Стогов Стефан Изотов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

11.10.1840

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Стогов Изот Ефимов

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Стогов Иван Стефанович

Мать ребёнка: Стогова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.06.1829

Жена: Стогова Анна Иванова

у обоих 2-й брак
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.10.1840
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: апоплексия
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