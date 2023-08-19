Стогов Стефан Изотов
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти11.10.1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Стогов Изот Ефимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Стогова Анна Иванова
Бракосочетание
07.06.1829
Жена: Стогова Анна Иванова
у обоих 2-й брак
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.1840
Причина смерти: апоплексия