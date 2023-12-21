Макарова Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.2007
Дочь: Филиппова Кристина Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.2012
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.2017
Дочь: Филиппова Мирослава Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности