Макарова Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова Татьяна Григорьевна

Макарова Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.2007

Дочь: Филиппова Кристина Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.2012

Сын: Филиппов Артём Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.2017

Дочь: Филиппова Мирослава Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close