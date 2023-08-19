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Резанов Михаил Аверьянович

Место рождения

Резанова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

02.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Резанова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.11.1898

Сын: Резанов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Резанова Ирина Ивановна

Резанова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Резанова Ирина Ивановна

Резанова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.02.1918

Сын: Резанов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Резанова Ирина Ивановна

Резанова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резанова Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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