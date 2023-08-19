Резанов Михаил Аверьянович
Место рождения
Дата рождения02.11.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1898
Сын: Резанов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Резанова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Резанова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.1918
Мать ребёнка: Резанова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резанова Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно