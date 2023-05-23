Морев Александр
Место рожденияКазахстан
Дата рождения25.02.1954
Дата смерти2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахстан
Рождение ребёнка
Около 1973
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2019
Похороны
Неизвестно
Пермь