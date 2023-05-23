Морев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морев Александр

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

25.02.1954

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Около 1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан
Рождение ребёнка
Около 1973

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2019
Похороны
Неизвестно
Пермь
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