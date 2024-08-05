Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1861
Сын: Телюков Павел Евсигнеевич
Отец ребёнка: Телюков Евсигней Алексеевич
Рождение ребёнка
16.12.1866
Сын: Телюков Петр 1-Й Евсигнеевич
Отец ребёнка: Телюков Евсигней Алексеевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Телюков Петр 2-Й Евсигнеевич
Отец ребёнка: Телюков Евсигней Алексеевич
Смерть
Неизвестно