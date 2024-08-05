Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Евсигней Алексеевич

Рождение ребёнка
06.11.1861

Сын: Телюков Павел Евсигнеевич

Отец ребёнка: Телюков Евсигней Алексеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1866

Сын: Телюков Петр 1-Й Евсигнеевич

Отец ребёнка: Телюков Евсигней Алексеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Телюков Петр 2-Й Евсигнеевич

Отец ребёнка: Телюков Евсигней Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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