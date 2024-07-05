Ajgengold (Sheinbaum) Mary Musha
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1895
Дата смерти?.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ajgengold Jack
Работа или профессия
Неизвестно
specialized in home-baked catering
Бракосочетание
26.01.1927
Муж: Ajgengold Jack
Bethnal Green Synagogue
Рождение ребёнка
03.01.1928
Сын: Agar Lewis Lou
Отец ребёнка: Ajgengold Jack
Смерть
?.01.1991