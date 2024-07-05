Ajgengold (Sheinbaum) Mary Musha 05.04.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ajgengold (Sheinbaum) Mary Musha

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1895

Дата смерти

?.01.1991

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1858 г.р.

Муж

1897 г.р.

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1895

Отец: Sheinbaum Hirsch Zvi Abraham

Мать: Sheinbaum (Rabinowitz) Schprintze

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ajgengold Jack

Работа или профессия
Неизвестно
specialized in home-baked catering
Бракосочетание
26.01.1927

Муж: Ajgengold Jack

Bethnal Green Synagogue
Рождение ребёнка
03.01.1928

Сын: Agar Lewis Lou

Отец ребёнка: Ajgengold Jack

Смерть
?.01.1991

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