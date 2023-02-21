Сарапулов (Сарапульцов) Андрей Афанасьевич
Место рожденияПермская губ., Кунгурский уезд, Воскумерская ( или Воскушерская вол.), дер. Верх-Седа (или Седа).
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Сарапульцов Афанасий Софронович
Мать: не указана
Пермская губ., Кунгурский уезд, Воскумерская ( или Воскушерская вол.), дер. Верх-Седа (или Седа).
Смерть
Неизвестно