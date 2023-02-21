Сарапулов (Сарапульцов) Андрей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарапулов (Сарапульцов) Андрей Афанасьевич

Место рождения

Пермская губ., Кунгурский уезд, Воскумерская ( или Воскушерская вол.), дер. Верх-Седа (или Седа).

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЦ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сарапульцов Афанасий Софронович

Мать: не указана

Пермская губ., Кунгурский уезд, Воскумерская ( или Воскушерская вол.), дер. Верх-Седа (или Седа).
Смерть
Неизвестно
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