Коврова (Коковашина) Павла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврова (Коковашина) Павла Андреевна

Место рождения

Вецкое, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Коковашин Андрей Тимофеевич

Мать: не указана

Вецкое, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
19.02.1875 ст.

Муж: Ковров Александр Яковлевич

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.03.1876 ст.

Дочь: Коврова Александра Александровна

Отец ребёнка: Ковров Александр Яковлевич

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Коврова Анна Александровна

Отец ребёнка: Ковров Александр Яковлевич

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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