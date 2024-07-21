Коврова (Коковашина) Павла Андреевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Коковашин Андрей Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1875 ст.
Рождение ребёнка
?.03.1876 ст.
Дочь: Коврова Александра Александровна
Отец ребёнка: Ковров Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Коврова Анна Александровна
Отец ребёнка: Ковров Александр Яковлевич
Смерть
Неизвестно