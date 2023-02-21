Фотиев Павел Васильевич
Место рожденияПермская губерния Соликамский уезд починок Лубники
Дата рождения09.01.1858 ст.
Дата смерти25.08.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.01.1858 ст.
Отец: Фотиев Василий Иванович
Мать: Фотиева Матрена Петровна
Пермская губерния Соликамский уезд починок Лубники
Рождение ребёнка
19.11.1906 ст.
Дочь: Хомутова Анна Павловна
Мать ребёнка: Фотиева Прасковья Степановна
Пермская губерния Соликамский уезд село Пыскор
Смерть
25.08.1927
Пермская область Усольский район село Пыскор