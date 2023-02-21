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Фотиев Павел Васильевич

Место рождения

Пермская губерния Соликамский уезд починок Лубники

Дата рождения

09.01.1858 ст.

Дата смерти

25.08.1927

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1858 ст.

Отец: Фотиев Василий Иванович

Мать: Фотиева Матрена Петровна

Пермская губерния Соликамский уезд починок Лубники
Рождение ребёнка
19.11.1906 ст.

Дочь: Хомутова Анна Павловна

Мать ребёнка: Фотиева Прасковья Степановна

Пермская губерния Соликамский уезд село Пыскор
Смерть
25.08.1927
Пермская область Усольский район село Пыскор
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