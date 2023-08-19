Логинов Борис (Бориско) Фролов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец: Логинов Фрол (Фролко) Шумилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694
Дочь: Марья Борисова
Мать ребёнка: Логинова Акилина Юрьева
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: Логинова Акилина Юрьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Акилина Юрьева
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1719