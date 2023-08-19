Логинов Борис (Бориско) Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Борис (Бориско) Фролов

Место рождения

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1625 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: Логинов Фрол (Фролко) Шумилов

Мать: не указана

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1694

Дочь: Марья Борисова

Мать ребёнка: Логинова Акилина Юрьева

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Логинов Федот Борисов

Мать ребёнка: Логинова Акилина Юрьева

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Акилина Юрьева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1719
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