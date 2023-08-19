Козловская (Якубова) Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиОколо 1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1792
Дочь: Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Козловский Семен Тимофеевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Козловский Сидор Семенович
Отец ребёнка: Козловский Семен Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1809