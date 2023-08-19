Козловская (Якубова) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловская (Якубова) Анастасия Яковлевна

Место рождения

Волковыск, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

Около 1809

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
28.03.1792

Дочь: Матрона Семеновна

Отец ребёнка: Козловский Семен Тимофеевич

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Козловский Сидор Семенович

Отец ребёнка: Козловский Семен Тимофеевич

Волковыск, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловский Семен Тимофеевич

Смерть
Около 1809
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