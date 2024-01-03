Марфа Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Ермолаевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Ермолаевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Лебедев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Ермолаевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Ермолаевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Ермолаевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Ермолаевич
Смерть
Неизвестно