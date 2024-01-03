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Марфа Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Ермолаевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Ермолаевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Лебедев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Ермолаевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Ермолаевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Ермолаевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Ермолаевич

Смерть
Неизвестно

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